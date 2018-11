Appingedam trekt extra geld uit voor achterstallig groenonderhoud

Ook in Appingedam vergaat onkruid niet (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Appingedam trekt 105.000 euro extra uit om ervoor te zorgen dat al het groen in de gemeente er weer piekfijn bij staat. Door bezuinigingen en de droge zomer is een onderhoudsachterstand ontstaan.

'We kwamen tot de ontdekking dat het groen er in Appingedam niet meer zo goed uitziet als we zouden willen', geeft Wethouder Lea van der Tuin toe.

Bewoners klagen

Verschillende inwoners trokken al bij de gemeente aan de bel over achterstallig groenonderhoud. Onder meer het Cleveringaplein, verschillende straten en de begraafplaatsen zijn dringend aan een onderhoudsbeurt toe, vinden zij.

Met het extra geld moeten de begraafplaatsen Rusthof en Stilleweer er binnen twee jaar weer piekfijn bij liggen. Daar worden onder meer paden hersteld en nieuwe hagen gepoot.

Het ene groen is het andere niet

Het college van b en w stemde dinsdag ook in met het opstellen van een plan van aanpak voor het groenonderhoud op de lange termijn. Voor de uitvoering van dat plan is 70.000 beschikbaar. Volgens Van der Tuin kan de uitvoering ervan van plek tot plek verschillen.

'De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk hoe het straatbeeld eruit komt te zien en het niveau van het groenonderhoud. Groen in het centrum kan bijvoorbeeld heel anders gewaardeerd worden dan groen in een wijk.'

Donderdag vergadert de gemeenteraad over de begroting en het budget voor onkruidbestrijding.