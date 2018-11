Tien jaar burgemeester: raad Winsum zet Rinus Michels in het zonnetje

Rinus Michels (links) begon in 2008 als burgemeester in Winsum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Burgemeester Rinus Michels is tien jaar burgemeester in Winsum. Dat bijzondere moment wilde de raad dinsdagavond niet onopgemerkt voorbij laten gaan, tot grote verrassing van de burgervader zelf.

Als plaatsvervangend voorzitter nam Henk de Vink tijdens de vergadering het woord namens de raad .

In het zonnetje

'Wilt u even in het midden gaan staan?'. 'Ik?' antwoordde burgemeester Michels verbaasd.

'Ja, jij ja. We willen je bedanken voor tien jaar burgemeester- en raadsvoorzitterschap. Op 18 november 2008 ben je als burgemeester hier gekomen. We zochten destijds een burgervader. En daar voldeed en voldoe je nog steeds aan.'

Namens de raad kreeg Michels een bos bloemen en een presentje.