Opnieuw scheuren in zwembad op Schiermonnikoog

Het zwembad De Dúnatter op Schiermonnikoog heeft nog steeds last van scheurvorming in het bad. Hetzelfde probleem deed zich de afgelopen maanden eerder voor, maar blijkt hardnekkiger dan gedacht.

De gemeente heeft een bureau in de arm genomen om te kijken wat er aan de hand is.

Betonprobleem

De scheuren die de afgelopen tijd zijn dichtgemaakt, zitten nog redelijk dicht. Maar er komen nieuwe scheuren bij, zegt wethouder Johan Hagen (Samen voor Schiermonnikoog).

'Het blijft dus een probleem. In het beton zit te weinig wapening. Dat is echt een probleem. We gaan kijken hoe dit te verhelpen of op te lappen is.'

Wie heeft schuld?

De gemeente wil dat er een permanente oplossing komt. Ook gaat het college met een jurist kijken wie verantwoordelijk is voor de fout. Hagen:

'Omdat we met zoveel partijen te maken hebben, is dit nog niet zo gemakkelijk. Aannemer, constructeur, architect, bouwbegeleider... En uiteraard geeft iedereen, iedereen de schuld.'