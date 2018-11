VVD Groningen wil hyperloop tussen Groningen en Amsterdam - fantastisch of fantasie?

Als het aan de VVD ligt, wordt de aanpak van de zuidelijke ringweg drastisch versneld. 'Liever de weg één jaar dicht dan zeven jaren ellende.' Ook pleit de partij voor een hyperloop tussen Groningen en Amsterdam.

Het zijn standpunten van de VVD in de apart opgezette website Broezen.com, een onderdeel van de partijcampagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.

Op de website benadrukt VVD haar standpunten voor de mobiliteit. De versnelling van de aanpak van de Ringweg Zuid is het eerste punt dat benoemd wordt.

Hyperloop naar Amsterdam en Hamburg

Maar het meest opvallend punt is dat de VVD een onderzoek wil naar de mogelijkheden om Amsterdam binnen een half uur te bereiken en Hamburg binnen een uur. Verschillende partijen opperen ook betere verbindingen tussen de steden, maar baseren zich daarbij op het huidige treinnetwerk.

VVD pleit echter voor een hyperloop-verbinding; een transportsysteem dat gebruikt maakt van een luchtdrukbuis. Groningen moet het testtraject worden voor de technologie.

Over tien jaar heb je voor de fractie van de kosten van een extra spoorverbinding en hyperloopverbinding met Amsterdam Joost van Keulen - VVD

Niet morgen gerealiseerd

'We investeren liever niet in een 19e-eeuwse techniek. Het zou zonde zijn miljarden te investeren in een nieuwe, extra spoorverbinding naar Amsterdam, terwijl er over tien jaar voor een fractie van de kosten een hyperloopverbinding met Amsterdam en Hamburg zou kunnen worden aangelegd', zo valt te lezen op de site.

'Het is echt niet morgen gerealiseerd, dat besef ik me terdege', zegt VVD-lijsttrekker Joost van Keulen.

Nog in testfase

De hyperloop bevindt zich momenteel hooguit nog in testfase. Het idee dat uit de koker van Elon Musk (eveneens Tesla en SpaceX) komt, wordt in Nederland op dit moment opgepakt door de Delftse startup Hardt Hyperloop, dat als eerste in Nederland wil experimenteren met een verbinding tussen Schiphol en Frankfurt.

NS: Geen extra trein, wel korter reizen

De NS heeft overigens andere ideeën voor het versnellen van het traject tussen Groningen en Amsterdam. Niet met een extra treinverbinding of een hyperloop, maar door onder andere station Assen als tussenstop over te slaan.

Lees hier wat de verschillende partijen zeggen over verkeer en vervoer in Groningen voor de verkiezingen van 21 november.



