VVD zet in op 'laagdrempelig, schoner en sneller vervoer' Elektrisch rijden is de toekomst, vindt de VVD (Foto: ANP)

'Lekker broezen!' Dat is de titel van de visie van de VVD in Groningen, Haren en Ten Boer op vervoer in de toekomst. 'Mobiliteit wordt laagdrempeliger, schoner en sneller, voor iedereen', belooft de partij.

De nieuwe website www.broezen.com moet die woorden kracht bij zetten. Hyperloop naar Amsterdam en Hamburg Een opvallend punt in de visie: de VVD wil een onderzoek naar de mogelijkheden om Amsterdam binnen een half uur te bereiken en Hamburg binnen een uur. Daarvoor zou een hyperloop-verbinding aangelegd moeten worden; een transportsysteem dat gebruikt maakt van een luchtdrukbuis. 'We investeren liever niet in een 19e-eeuwse techniek. Het zou zonde zijn miljarden te investeren in een nieuwe, extra spoorverbinding naar Amsterdam, terwijl er over tien jaar voor een fractie van de kosten een hyperloopverbinding met Amsterdam en Hamburg zou kunnen worden aangelegd', zo valt te lezen op de site. Zelfrijdende auto's De partij zet verder onder meer in op elektrisch vervoer in allerlei vormen, een optimaal parkeerbeleid en betere bereikbaarheid van wijken en bedrijventerreinen. Volgens kandidaat-raadslid Wytze Spoelstra zijn de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit volop bezig. 'Dat betekent dat we over vijf tot tien jaar daadwerkelijk zelfrijdende, elektrische auto's op afroep hebben.'

