LTO Noord wil lagere OZB in Het Hogeland

Landbouworganisatie LTO Noord wil een gematigder stijging van het OZB-tarief voor ondernemers in de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Voor ondernemers in De Marne, Winsum en Bedum gaat het hogere tarief gelden van Eemsmond.

'Slecht voor ondernemingsklimaat'

De ondernemers in de drie andere gemeenten moeten dan 28, 55 en 56 procent meer OZB betalen. Volgens LTO Noord is dat slecht voor het ondernemingsklimaat in de nieuwe gemeente.

LTO Noord wil dat de tariefstijging beperkt blijft tot vijf jaarlijkse stappen van 4 á 5 procent.

Lees ook:

- Politiek Het Hogeland worstelt met nieuwe belastingen

- 'Compenseer ondernemers voor extra ozb-kosten'