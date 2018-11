'AkzoNobel wees Defensie op alternatief voor Chroom-6-verf'

Verffabrikant AkzoNobel heeft Defensie al in 2012 gewezen op een chroomvrije verf die gebruikt zou kunnen worden als alternatief voor verf met het giftige Chroom-6.

Dat blijkt uit een interne mail van AkzoNobel, in handen van Nieuwsuur.

Kankerverwekkende stof

Onlangs bleek dat Defensie in 2012 een verf invoerde met een hoger percentage Chroom-6 dan de oude verf, die uit het assortiment verdween. De verf waar de kankerverwekkende stof in zit wordt al tientallen jaren gebruikt door Defensiemedewerkers.

Defensie heeft altijd ontkend dat een dergelijk chroomvrij alternatief niet beschikbaar was omdat daarvoor de verplcihte certificering ontbrak. Inmiddels wordt daat wel mee getest.

Schadevergoedingen

Veel oud-medewerkers zijn ziek geworden door het werken met de Chroom-6-verf. Defensie heeft tot dusver 923.000 euro uitgekeerd aan 136 slachtoffers. Daartoe behoren ook onderhoudsmedewerkers van het voormalig NAVO-depot in Ter Apel.

Gevangenis Ter Apel

Mogelijk is er ook Chroom-6 verf gebruikt in de gevangenis in Ter Apel. Daar doet het RIVM nog onderzoek naar.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over Chroom-6.

