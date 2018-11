Oldambt wil duidelijkheid over drank- en drugsgebruik

Wat is precies gaande in het centrum van Winschoten? (Foto: Google Streetview)

Hoeveel drank en drugs wordt er gebruikt op het Marktplein in Winschoten? Dat is de vraag die de gemeente Oldambt graag beantwoord wil hebben.

Tot nu toe zijn er veel negatieve verhalen over het uitgaansgebied, maar is niet duidelijk wat de exacte stand van zaken is.

Meer geluiden



Volgens waarnemend burgemeester Rika Pot komen er 'steeds meer geluiden', waardoor de positieve sfeer op het plein wordt overschaduwd door berichten over drank, drugs en (gewelds)incidenten.

'Afgelopen zomer was er weer een opleving. Wij willen weten wat daar speelt en daar willen wij beleid op maken'.

Beleid



De gemeente Oldambt heeft samen met de politie en horecaondernemers beleid op papier staan, maar wil dat nu tegen het licht houden. Pot:

'Wij willen kijken naar de afspraken die gemaakt zijn. Leven wij dat na, moet het op sommige punten scherper en staan wij er dan ook voor? Dat zijn vragen die gesteld gaan worden.'

Golfbeweging



Ondanks dat de problemen niet van gisteren zijn, is het volgens Pot niet gek dat de gemeente niet helemaal goed voor de bril heeft wat de stand van zaken is. 'Het wisselt. Een bepaalde periode is het heftiger, dan is het weer rustig. Het is een beetje een golfbeweging.'

'Van het zomer was er weer zo'n golf die je niet maar zo kunt laten passeren. Daar stappen wij verder in', besluit Pot.

Lachgas



De gemeente Oldambt heeft naast drank, drugs en (gewelds)incidenten ook te maken met een hoog gebruik van lachgas. Ook daar heeft de gemeente een onderzoek naar lopen.

Daarvoor geldt hetzelfde als voor de uitdaging waar het nu voor staat: eerst duidelijk krijgen wat er aan de hand is, daarna kijken op welke manier het aangepakt moet worden. Indien nodig.

