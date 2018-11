Rondje Groningen: wat als Vismarkt-kat Nemo een stem krijgt?

Stadsblog Sikkom durfde het aan: de huiskat van de Vismarkt, Nemo, een stem geven in een video. Er wordt wat kattig op gereageerd.

1) Omleiding: Zandvoort-Assen

Ludieke actie van Noorderlingen uit Groningen en Drenthe op het circuit van Zandvoort... een omleidingsroute naar Assen om de F1 van Zandvoort naar het TT-ircuit te verhuizen.

2) Er zijn verkiezingen...

Voor de helft van alle inwoners van onze provincie, op 21 november. Maar weten genoeg mensen dat? Wij hebben een verkiezingsquiz en dossier... gemeente Groningen brengt het zo onder de aandacht:

3) Het gaat goed met de energietransitie in Groningen

De gemeente kreeg vandaag 7,6 miljoen euro omdat ze zo voortvarend bezig is met de overgang naar groene energie. Nu nog diversiteit?

4) 280 traptreden

Maar dan heb je ook wat

5) 280 trappers tegelijk

En dan heb je weer een typisch Gronings avondbeeld.

6) Fiets kopen of huren?

Een onderzoekje van een Russische internationale studente op YouTube: is een fiets huren echt de beste optie als je tijdelijk in Groningen bent?

7) Plons

Altijd aardig: een tewaterlating in de provincie. De Amadeus Star ging gisteren het water van Waterhuizen in. Harry legde het vast:

8) Een stem voor de Vismarkt-huiskat

Sikkom gaf Nemo, de 'huiskat' van de Vismarkt in Groningen een stem. Letterlijk.

9) Maar was het wel de goede stem?

De reacties op de video zijn ahum... wisselend. Van 'de inspreker heeft een beetje teveel lsd gehad' en 'Holy shit ik kon dit gewoon niet afkijken door die verschrikkelijke stem' tot 'Die stem dat is Woefdram uit de Fabeltjeskrant. Een ongunstig kruiperig type. Wat een miscast.' en 'De inspreker had beter moeten observeren. Hij is een opgewekte kat, jong van stem en van geest. Geen engerd!'

Stadsblog Sikkom dat de video plaatste lacht het laatst: mede door de commotie is de video wel mooi 20.000 keer bekeken en is ie bijna 50 keer gedeeld.

10) De knipoog van Marjet

Hij gaat al een paar dagen mee, maar omdat ie de politiek georiënteerde gemoederen bezig houdt dan: heb jij de zwoele stem en knipoog van lijsttrekker Marjet Woldhuis in de verkiezingsvideo van 100% Groningen al meegekregen?

Dat zie je een politicus niet elke dag doen, zeg maar.

