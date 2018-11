Donar traint in de hal in Istanbul (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond de vierde wedstrijd in de poule van de Europe Cup. De Groningers nemen het in Turkije op tegen Istanbul BB.

Donar staat op dit moment derde in de poule met twee keer winst en één verliespartij, vorige week in het Belgische Charleroi (92-64). De Turken hebben alle drie wedstrijden tot nu toe verloren, waarvan de eerste in Leek tegen Donar (90-81).

Volgens coach Erik Braal leven er geen revanchegevoelens na de oorwassing tegen Charleroi, 'want we spelen niet tegen ze'.

'We willen het beter doen dan vorige week, dat zijn we ook aan onze stand verplicht', zegt Braal. 'We hebben een goede nachtrust gehad, iedereen is fris.'

'Charleroi was een incident'

Braal weet wat er beter moet tegen de Turken. 'We moeten met meer enthousiasme spelen, meer schoten maken en beter verdedigen. En wat scherper beginnen aan de wedstrijd. Maar voor de wedstrijd tegen Charleroi hebben we prima wedstrijden gespeeld en hadden we daar geen last van. Ik ga ervan uit dat het een incident was.'

We moeten nu niet ineens doen alsof we een topclub zijn in Europa, die alles wint Erik Braal - coach Donar

Geen favoriet

Donar is niet de favoriet, vindt Braal. 'Maar je moet verwachten dat wij de wedstrijd belangrijker vinden dan zij. Een paar weken geleden werd dit nog gezien als de poule des doods en gingen we met angst een beven naar deze wedstrijd toe. We moeten nu niet ineens doen alsof we een topclub zijn in Europa, die door heel Europa heen gaat en alles wint.'

'Ik denk wel dat zij het Europese seizoen een beetje hebben afgeschreven. Het zou echt iets bijzonders zijn, als zij nog doorgaan. Wij moeten ervoor zorgen dat we deze wedstrijd winnen en er in de laatste twee duels voor zorgen dat we doorgaan.'

Live te volgen

De wedstrijd in Istanbul begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via een stream op onze website.



Lees ook:

- Donar komt dramatische start niet te boven en verliest ongeslagen status

- 'Supertrotse' Braal vindt zege in Turkije 'hartverwarmend'