Vanaf volgende week mag je weer 70 op de zuidelijke ringweg

Vanaf 18 november kan er weer 70 kilometer per uur worden gereden op de zuidelijke ringweg tussen het Europaplein en het Julianaplein in Stad.

Nu is dat nog 50 per uur, omdat het asfalt op de tijdelijke weg nog niet stroef genoeg was en de remweg dus langer was dan normaal.

Nu proeven hebben aangetoond dat het asfalt inmiddels wel stroef genoeg is, mag het weer sneller. Wel moet de bebording er op worden aangepast.

Rijbaan tijdelijk afgesloten

Ook worden er nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Onder meer moeten er voegen in het asfalt worden vervangen. Daarvoor moet de noordelijke rijbaan tussen beide pleinen worden afgesloten. Dat gebeurt in de nachten van 16 op 17 november en van de 17de op de 18de.

Omleiden

Het verkeer wordt dan zoveel mogelijk omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg. In de andere richting blijft de weg gewoon open.

Zondag werd nog bekendgemaakt dat de zuidelijke ringweg een testterein wordt voor de 'wegwerkflitser', in aanhangers verborgen flitsers als er wél werkzaamheden zijn.

Lees ook:

- Aannemer test palen voor verdiepte ligging zuidelijke ringweg

- Adviescommissie zuidelijke ringweg laat op zich wachten

- Ring Zuid: de tegenslagen tot nu toe