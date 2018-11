Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Afgelopen: Donar heeft geen moeite met Istanbul: 47-85 (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De basketballers van Donar hadden woensdagavond weinig moeite in de uitwedstrijd tegen Istanbul BB. Er werd een 47-85 overwinning geboekt tegen de Turken die na drie eerdere nederlagen in de poule niet in hun sterkste formatie speelden.

Poule De eerste twee ploegen plaatsen zich voor de volgende ronde, de poule waarin de Groningers spelen bestaat uit vier teams.

Live te zien De ontknoping van deze wedstrijd in Istanbul is live te volgen via onderstaande stream: Lees ook: - 'Je moet verwachten dat wij de wedstrijd belangrijker vinden dan zij'