Straks live: Istanbul-Donar

Donar in de hal in Istanbul (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond de vierde wedstrijd in de poule van de Europe Cup. De Groningers nemen het in Turkije op tegen Istanbul BB.

Donar staat op dit moment derde in de poule met twee keer winst en één verliespartij, vorige week in het Belgische Charleroi (92-64). De Turken hebben alle drie wedstrijden tot nu toe verloren, waarvan de eerste in Leek tegen Donar (90-81).



Live te zien

De wedstrijd in Istanbul begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en is live te volgen via deze stream:

