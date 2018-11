Overlast veiligelanders: week lang meer politie in Ter Apel

Tijdens een speciale actieweek in Ter Apel, die volgende week moet plaatsvinden, komt er tijdelijk meer politie-inzet in het dorp.

Ook moet er in die week meer toezicht zijn van andere toezichthouders en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's).

Meer blauw op straat

Volgens burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde worden veel politiediensten uit de rest van de regio Noord-Nederland bij de actie betrokken. Agenten focussen zich met name op de hoge hoeveelheid winkeldiefstallen en de problemen in het busvervoer.

Toezicht tijdens hoogtepunt winkeldiefstallen

'De politie-inzet moet er zijn op het moment dat er veel winkeldiefstallen zijn. Daar zijn namelijk bepaalde patronen in te ontdekken.'

Het moet eigenlijk niet bij één week blijven Leendert Klaassen - burgemeester

Regulier meer politieinzet

'Maar het moet eigenlijk niet bij één week blijven', zegt Klaassen. Volgens de burgemeester wordt het, na het statement van komende week, dan ook tijd om ook regulier meer politie-inzet in de grensgemeente te krijgen.

'We hebben behoorlijke politie-inzet in Ter Apel. Maar dat betekent wel dat er minder aandacht is voor de rest van de gemeente. Ik wil dat dat in balans is: er moet gewoon meer sterkte bij.'

Minder strafbare feiten

De actieweek moet vooral de zichtbaarheid van politie en andere instanties vergroten. 'Eén van de mogelijke gevolgen kan zijn dat er door extra toezicht minder strafbare feiten worden gepleegd', zegt de burgemeester.

De week is voor Klaassen geslaagd als de zichtbaarheid op straat ook merkbaar is. 'Burgers moeten het gevoel hebben dat er veel toezicht is. En het zou mooi zijn als het aantal winkeldiefstallen zelf afneemt, omdat er zo veel toezichthouders op straat zijn.'

