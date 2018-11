De gemeente Oldambt wil weten hoeveel drank en drugs er gebruikt wordt op het Marktplein in Winschoten.

Omdat er steeds meer negatieve verhalen over drank, drugs en geweld in het uitgaansgebied zijn, wil de gemeente duidelijkheid.

Pas als de gemeente een duidelijk beeld heeft, kan gekeken worden of maatregelen nodig zijn. Wat is jouw mening hierover?

Ons Lopend Vuur: Drank en drugs horen bij het uitgaan

