Groeiende Hanzehogeschool: 'Kamertekort komt door de RUG'

De Hanzehogeschool in Groningen heeft dit studiejaar minder nieuwe studenten dan vorig jaar binnengekregen.

Het zijn er 7.629; dat is 2,4 procent minder dan vorig jaar. Het totaal aantal studenten aan de Groningse hogeschool is wel gegroeid, naar bijna 30.000.

'Dit is prima'

De afgelopen jaren kwam er steeds meer eerstejaarsstudenten bij; dat aantal groeide zelfs met twintig procent in twee jaar tijd. Dat het nu minder is, 'is prima' zegt bestuursvoorzitter Henk Pijlman. De groei zorgde namelijk ook voor ruimtegebrek.

'Je wil graag op peil blijven, want als je krimpt moet je afscheid nemen van mensen en dat wil je liever niet. Maar als je heel snel stijgt krijg je allerlei andere problemen en daar zitten we ook niet op te wachten.'

Niet aan de bak

De daling van het aantal nieuwe studenten komt doordat de Hanzehogeschool voor een aantal opleidingen een numerus fixus heeft ingesteld. Social studies heeft een maximum aantal studenten gekregen, omdat de Hanzehogeschool denkt dat het hoge aantal afgestudeerden anders niet aan de bak kunnen komen.

Verpleegkundige stop

Ook Verpleegkunde heeft een maximum aantal, ondanks de grote behoefte aan nieuwe personeel op de arbeidsmarkt. Pijlman: 'We zijn al de grootste in het land. We laten al 450 eerstejaars binnen en daar moeten we wel stageplekken voor hebben. Omdat we streng zijn bij het binnenlaten, hebben we de laagste uitval in het land.' De redenering is dat er daardoor meer verpleegkundigen afstuderen.

Ik vind dat wij gematigd groeien. We zetten de sluizen niet open Henk Pijlman - over internationale studenten

Meer internationale studenten

De Hanzehogeschool verwelkomde 862 nieuwe internationale studenten; dat zijn er vijftig meer dan vorig jaar. Een acceptabele groei, vindt Pijlman. 'Ik vind dat wij gematigd groeien. We zetten de sluizen niet open.'

'Kamertekort door de RUG'

Overigens wijst Pijlman met de vinger naar de Rijksuniversiteit Groningen. Die heeft de numerus fixus van de opleiding psychologie gehaald waardoor het aantal studenten is verdubbeld. 'We hadden vijfhonderd kamers tekort; precies dat aantal.'

De RUG heeft voor komend studiejaar de beperking weer ingesteld.

