Groningen krijgt Europese miljoenen als koploper energietransitie

De Groningse aanpak van de energietransitie is een voorbeeld voor andere Europese steden. Dat stelt de Europese Commissie, die 7,6 miljoen euro overmaakt naar de gemeente Groningen om haar koppositie verder uit te bouwen.

Gemeente, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties en bewoners gaan samen aan de slag om de wijk van de toekomst te maken met daarin energie-opwekkende gebouwen en slimme ict-toepassingen.

CO2-neutraal

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Als dat lukt is Groningen andere steden in Nederland en Europa ver voor.

De gemeente Groningen gaat binnenkort een aantal gebouwen selecteren die ze energieneutraal wil maken. Ook moeten deze gebouwen energie-overschotten produceren. Daar kunnen andere gebouwen ook van profiteren. Zo kunnen wijken sneller en efficiënter energieneutraal gemaakt worden.

Erkenning

Wethouder Joost van Keulen (VVD) spreekt van een geweldige erkenning. Zijn collega Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) zegt: 'De aanwijzing als Europese koploper geeft aan dat we goede dingen aan het doen zijn. Door onze voorbeeldfunctie kunnen andere Nederlandse en Europese steden hier nu ook van leren en van profiteren.'

Lees ook:

- Verkiezingen op 21 november: Dit zeggen de partijen over energie, groen en natuur

- Wiebes: Groningen toonaangevende regio voor waterstof

- Hanzehogeschool ontwikkelt 'aardgas' zonder bevingsgevaar