Padt wordt vervolgd voor gedrag in trein (update)

FC Groningen-doelman Sergio Padt wordt vervolgd voor zijn gedrag in de trein op 23 september. Op 11 januari moet hij zich melden bij de politierechter.

Dat zegt het OM. De doelman zou zich volgens de politie hebben schuldig gemaakt aan mishandeling en belediging.

Bespugen en klap in de trein

Het incident met Padt gebeurde op de zondag dat FC Groningen in eigen huis van AZ verloor. De doelman was op weg naar huis in de trein naar Kropswolde.

Volgens een ooggetuige die in de trein zat, werd er door Padt gespuugd en deelde hij een klap uit aan een beveiliger. Bronnen bij vervoerder Arriva verklaarden destijds dat Padt zichtbaar onder invloed was van alcohol, en er 'behoorlijk geslagen' werd. Ook het spugen werd bevestigd.

Aanvoerdersband ingeleverd

Sergio Padt bracht de nacht in de cel door. De dag erop werd hij weer vrijgelaten. FC Groningen besloot Padt niet te straffen, nadat hij zelf zijn aanvoerdersband inleverde. Die week liet bondscoach Ronald Koeman Padt bovendien buiten de selectie van het Nederlands elftal.

De maandag na het incident in de trein toonde Padt zich schuldbewust voor de camera van RTV Noord. Hij sprak ook over zijn nacht in de cel.

Reactie Nijland

'We wisten dat het eraan zat te komen', zegt FC Groningen-directeur Hans Nijland. 'Het blijft natuurlijk uitermate vervelend voor alle betrokkenen. Het was bekend dat hij zich diende te verantwoorden. We gaan niet op de stoel van de rechter zitten. We nemen een passieve houding aan.'

