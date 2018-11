Deel dit artikel:













Ook De Marne en Winsum willen ruimer kinderpardon Een eerdere actie voor een ruimer kinderpardon (Foto: Jan Dijk/RTV Drenthe)

In navolging van de gemeente Veendam wil ook een meerderheid in de raden van Winsum en De Marne dat het gemeentebestuur een lobby doet voor een ruimhartiger kinderpardon. Hierover is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in zowel Winsum als De Marne een voorstel aangenomen. Hierin staat dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd en dat z

ij in aanmerking komen voor het kinderpardon. De colleges worden gevraagd dit standpunt over te brengen naar het kabinet. Geen VVD-steun Alle partijen behalve de VVD steunde het voorstel niet. 'Wij gaan hier niet over. Het asielbeleid is iets van het Rijk en niet de gemeenteraad. Wat we hier doen vind ik symboolpolitiek en ook in voorgaande gelegenheden hebben we daar nooit aan meegewerkt. Dus dat doen we nu ook niet', zegt Harry Jonkman, fractievoorzitter van de VVD in Winsum. Hij denkt dat de partijen met dit voorstel komen omdat het nu verkiezingstijd is. Ook in De Marne stemde de VVD niet voor. 'Signaal geven' Mädi Cleerdin, fractievoorzitter van de PvdA in De Marne, vind het standpunt van de VVD jammer. 'We willen juist van onderop het signaal geven dat dit beleid zo niet langer kan.' Verder heeft Cleerdin een oproep gedaan aan meerdere raden om zich uit te spreken voor een ruimhartiger kinderpardon. 'Ik heb positieve reacties ontvangen uit Eemsmond, Bedum, Coevorden en Aa en Hunze', vertelt ze. Lees ook: - Veendam wil verruiming van het kinderpardon