Grootegast legt zelf trappetjes aan in Van Starkenborghkanaal

De gemeente Grootegast trekt zelf geld uit voor de aanleg van trappetjes op de oever van het Van Starkenborghkanaal tussen Eibersburen en Gaarkeuken. De trappen moeten automobilisten die te water zijn geraakt de kans bieden op de steile walkant te klimmen.

Grootegast hoopte dat Rijkswaterstaat de trappen wilde aanleggen, maar daar ving de gemeente bot.

Wethouder Mark de Haan van Grootegast voerde overleg met Rijkswaterstaat, maar hij kwam met lege handen terug: 'Rijkswaterstaat legt geen trappen aan langs vaarwegen die onder hun beheer vallen. Voor Grootegast werd geen uitzondering gemaakt. Toen hebben we nog eens in onze eigen portemonnee gekeken en nog wat geld gevonden om de trappetjes zelf te betalen.'

Waar komen ze?

De trappen komen op de noordoever van het kanaal. Hoeveel het er worden en op welke afstand ze van elkaar komen kan De Haan nog niet zeggen. Dat hangt ondermeer af van de kostprijs per trap.

Zorgen

Er zijn al jarenlang zorgen over de verkeersveiligheid aan de noordzijde van het kanaal. De berm tussen de weg en het kanaal is hooguit twee meter breed. Automobilisten die in de berm komen hebben een grote kans om in het water te belanden. In het verleden zijn er meerdere dodelijke slachtoffers gevallen.

Geen vangrail

De lokale partij VZ Westerkwartier pleitte voor de aanleg van een vangrail langs de bijna drie kilometer lange weg. Die kwam er niet, omdat een meerderheid van de Grootegaster gemeenteraad tegen was.

Wel worden andere maatregelen genomen zoals een andere belijning van de weg en het plaatsen van reflectorpaaltjes. De aanleg van trappetjes langs de wal was een wens die nog open stond. Nu duidelijk is dat Rijkswaterstaat geen bijdrage levert pakt Grootegast de handschoen zelf op.

Wethouder De Haan wil dat de trappetjes er zou snel mogelijk komen, maar of dat dit jaar nog lukt is de vraag. Mocht dat niet zo zijn dan gaat het dossier naar de nieuwe gemeente Westerkwartier, waar Grootegast na 1 januari deel van uitmaakt. Westerkwartier moet dan zorgen voor de uitvoering.



