'We willen mensen elders in de wereld helpen en ook van hen leren'

Hoewel de Nederlandse waterschappen de handen vol hebben aan de klimaatveranderingen thuis, kijken ze ook naar de rest van de wereld. Zo bracht bestuurder Carla Alma van Noorderzijlvest onlangs een bezoek aan Peru om daar kennis uit te wisselen. 'Er waren dingen bij waarvan ik dacht: Hé!'

'Zo geven ze in Peru bedrijven een blauw certificaat, als ze op het gebied van water goed hun best doen. Dat is iets waar we in Nederland misschien ook wat mee kunnen, we gaan er zeker over praten.'

Alma was op uitnodiging van de Nederlandse ambassade in het Zuid-Amerikaanse land, voor een beurs over water. 'Alle 21 waterschappen in Nederland en twee ministeries hebben de handen ineen geslagen en een programma opgezet om landen waar het er op water- en klimaatgebied beroerder voorstaat dan in Nederland kennis en hulp te leveren', zegt Alma.

Dodelijke overstroming

Aanleiding voor de beurs was een overstroming in Peru vorig jaar, waarbij tientallen slachtoffers vielen. En een andere belangrijke reden volgens Alma is een grensconflict met Ecuador, over watervervuiling.

'Dat zijn concrete aanleidingen daar, die hier ook zouden kunnen gebeuren. Nederland heeft een geweldige schat aan kennis opgebouwd op het gebied van water. Het kan geen kwaad om andere landen te helpen bij dit soort problemen.'

Hoe berg je water zodanig, dat je er ook in droge periodes voldoende van hebt? Carla Alma - bestuurder Noorderzijlvest

'Onheilspellende voorspellingen'

Wateroverlast zoals Peru vorig jaar kende, heeft onze provincie nooit gehad, maar volgens Alma is het niet uitgesloten dat het ooit gebeurt.

'Ik heb in tien jaar als waterschapsbestuurder goed kunnen meedenken hoe ons deltalandje ervoor staat. Er zijn best veel onheilspellende voorspellingen als wij niet aan onze dijken en waterberging werken. Wij hebben de boel goed op orde en weten hoe we tegen het water moeten vechten, maar ik sluit het niet uit.'

'Vergeet ook de droogte van afgelopen zomer niet, ook daarop moeten we een antwoord zien te vinden. Hoe berg je water zodanig, dat je er ook in droge periodes voldoende van hebt?'

Leren

Alma was namens Noorderzijlvest eerder in onder meer Nicaragua, El Salvador en Honduras.

'Elke keer valt mij weer op dat Nederland echt wat te bieden heeft. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van waterbouwkunde. Wij willen als waterschappen graag mensen elders in de wereld helpen om de situatie daar zo goed op orde te krijgen als wij het in Nederland hebben. En ook van hen leren.'

