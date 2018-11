Loppersum: 'Snel definitieve oplossing spoorwegovergang Sjuxumerweg'

Via het 'overpad' komen reizigers in Loppersum op het perron (Foto: Alexander Kraal/Google Maps)

De gemeente Loppersum wil snel een definitieve oplossing voor de nu nog onbeveiligde spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg. Net als ProRail wil de gemeente dat de overweg beveiligd wordt.

'De overweg wordt een overweg met automatische halve overwegbomen', zegt een woordvoerder van de gemeente. Dat betekent dat er slagbomen komen die de weg in beide rijrichtingen aan de rechterkant afsluiten. ProRail en de gemeente zijn het daarover eens.

Hoge kosten

De kosten voor het beveiligen van de overweg zijn circa een miljoen euro, stellen zowel de gemeente als ProRail. Volgens de gemeente Loppersum draagt ProRail waarschijnlijk de helft van die kosten, en de provincie Groningen en de gemeente Loppersum ieder 25 procent.

De financiële consequenties zijn volgens de woordvoerder groot voor de gemeente. 'Op dit moment hebben we niet de benodigde middelen. We zijn daarom in onderhandeling over de bijdrage die Loppersum kan leveren.'

Tijdelijke oplossing

Nadat het besluit is genomen om een overweg te beveiligen, kan het volgens ProRail nog een aantal jaren duren voor het zover is. Wel hangt die tijdsduur af van bijvoorbeeld andere projecten die er plaatsvinden. ProRail gaf dinsdagavond aan een tijdelijke oplossing voor de onbeveiligde overwegen in Loppersum wel te zien zitten.

De gemeente voelt daar bij de nu nog onbeveiligde spoorwegovergangen niets voor. 'Het is de intentie om zo snel mogelijke met een definitieve oplossing te komen. We willen liever geen halve maatregelen nemen', zegt de woordvoerder.

