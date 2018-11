Verdeelde reacties op 'actieweek' in Ter Apel

'Het is alleen maar goed dat er wat gebeurt', zegt Harry Stuulen van de ondernemersvereniging in Ter Apel over de actieweek waarin meer politie wordt ingezet in Ter Apel. 'Maar een week is wel kort.'

Stuulen heeft al langer last van dieven in zijn supermarkt. Volgens hem, de politie en de gemeente Westerwolde zijn die dieven voornamelijk 'veiligelanders'. Dat zijn asielzoekers uit relatief veilige landen, zoals landen in Oost-Europa en Noord-Afrika.

'Volgende week weer nieuwe mensen'

'Er blijft meer toezicht nodig en wat dat betreft is het goed dat de actieweek er volgende week komt. Maar de week erop zitten er weer nieuwe mensen in het azc. Die krijgen niets mee van de actieweek.'

Ook Jaap Franke, de voorzitter van de Ondernemingsraad van Qbuzz, is sceptisch. Buschauffeurs van de bus tussen Stadskanaal en Emmen die langs het azc rijdt, hebben veel last van veiligelanders. 'Ik weet niet of dit wat oplost. Het zal altijd wel iets opleveren en het is een signaal, maar dit is niet dé oplossing. Die moet uiteindelijk toch echt uit Den Haag komen.'

Niet meer in de bus

Qbuzz-woordvoerder Michel van der Mark vraagt zich vooral af wat eraan gedaan gaat worden om de 'specifieke doelgroep van veertig of vijftig asielzoekers' niet meer in de bus te laten komen. 'We willen die mensen niet iedere keer terugzien', zegt hij. Van der Mark wil buschauffeurs niet belasten met de taak om de veiligelanders bij de bus te weren: die opdracht ligt volgens hem bij de politie.

Van der Mark is blij met de aandacht die er is en kijkt naar Den Haag voor een structurele oplossing. 'Versnel de procedure, zodat mensen die hier niets te zoeken hebben snel terug kunnen. Bovendien moet men antwoord geven op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat deze mensen de bus niet meer inkomen of zelfs geïsoleerd kunnen worden opgevangen.'

Komende week gaat Qbuzz met burgemeester Klaassen van Westerwolde in gesprek om te kijken wat beide partijen voor elkaar kunnen doen.

Hoe ziet die actieweek eruit?

De politie kan nog niet heel veel details geven over de actieweek. Wel bevestigt de politie dat er volgende week een actieweek is. 'Doordat zowel politie als andere toezichthouders zichtbaarder aanwezig zijn, willen we het aantal winkeldiefstallen naar beneden brengen', zegt een woordvoerder.

'Ook kijken we naar langetermijnoplossingen. Daarover hebben we contact met onder meer de gemeente en het COA', zegt de woordvoerder.

