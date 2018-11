UMCG krabbelt terug: acute ggz-patiënten toch opgevangen

De afdeling psychiatrie van het UMCG blijft toch open voor de meest zware categorie patiënten van andere ggz-instellingen.

Het ziekenhuis in Stad draait het besluit om de opnamecapaciteit te beperken daarmee deels terug.

Over de kling jagen

Dinsdag meldde RTV Noord op basis van interne stukken dat de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis vanwege personeelstekorten geen nieuwe patiënten meer wilde opnemen.

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Lentis-topman Martin Sitalsing. 'Bij wie komen de spoedgevallen weer op het bordje, denk je? En dan mag ik mijn medewerkers weer over de kling jagen?!', reageerde hij verontwaardigd.

Tussentijds overleg

Het UMCG en Lentis hebben in de tussentijd overleg gehad. 'Daarin is afgesproken dat in het UMCG de 24-uurs bereikbaarheid, en de mogelijkheid voor crisisopnames voor de meest zware categorie patiënten in stand blijft', zegt UMCG-woordvoerder Marjolein Bogaards.

'Er is sprake van een gedeeld probleem voor het UMCG, Lentis en andere ggz-aanbieders, waarvoor we samen een oplossing moeten vinden', zeggen de instellingen nu.

Daarmee lijkt de vrede weer getekend tussen de twee. In een verklaring benadrukken ze dat er al werd gewerkt aan een regioplan voor de acute zorg, maar dat het ministerie zand in de raderen strooit. 'Het plan loopt vertraging op omdat extra geld later beschikbaar is.'

Minder opnamecapaciteit

Intussen wordt de opnamecapaciteit in het UMCG wel fors teruggebracht. Het ziekenhuis verwacht dat de afdeling psychiatrie pas in januari weer op volle kracht draait.

