Burgemeester Den Oudsten: 'Station Assen overslaan is in belang van het hele Noorden'

Een snelle treinverbinding tussen Groningen en de Randstad is in het belang van het hele Noorden, dus ook van Drenthe. Dat zegt de Groninger burgemeester Peter den Oudsten in reactie op de bestuurlijke onrust die in Drenthe is ontstaan.

De Nederlandse Spoorwegen kondigden eerder deze week een testrit aan met een snelle trein tussen groningen en de Randstad. Door de stations in Assen en Lelystad over te slaan en de trein op bepaalde stukken van het traject harder te laten rijden, wordt er een tijdswinst van 15 minuten behaald.

'Echt nodig'

'Ik ben een groot voorstander van een snelle trein', stelt Den Oudsten. 'Daar waar de verbindingen over de hele linie van het vervoer sneller worden, zie ik dat de treintijden naar het westen nog niet zijn aangepast. En ik denk dat het echt nodig is dat Groningen goed bereikbaar blijft.'

Den Oudsten wordt samen met de directeur van spoorwegbeheerder Prorail gezien als de geestelijk vader van het plan. 'Na het debacle van de Zuiderzeelijn wordt er nu weer voorzichtig gekeken naar een betere en snellere verbinding met de Randstad, en ik juich dat toe.'

Noordelijke solidariteit op het spel

Drentse bestuurders reageren echter furieus op het plan en stellen dat de solidariteit in het Noorden op het spel gezet wordt. Den Oudsten. 'Ik heb begrip voor hun reactie en uiteindelijk proberen we er met z'n allen natuurlijk goed uit te komen. Maar zodra het geen aanslag is op het bestaande openbaar vervoer in Drenthe, dan is het denk ik niet zo erg als er een paar extra treinen rijden die voor Groningen een aanzienlijke reistijdverkorting betekenen.'

Laten we eerst eens kijken wat het effect van de NS-testrit is Peter den Oudsten - Burgemeester Groningen

'Laten we ook niet teveel vooruit lopen', benadrukt Den Oudsten. 'Laten we eerst nou eens het voorstel van de NS volgen en kijken wat het effect is en laten we vervolgens met elkaar kijken hoe we de toekomst ingaan.'

'Belang van het hele Noorden'

En tot die tijd moeten de bestuurders in Drenthe een pas op de plaats maken? 'Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat wij heel goed met Drenthe optrekken. Ik zie ook dat wij intensief overleg hebben op allerlei gebied, dat zetten wij natuurlijk ook graag voort. Wij zien natuurlijk ook het belang van Drenthe wel, maar wij denken dat dit in het belang van het hele Noorden is om deze proef te doen.'

Drenthe komt met tegenvoorstel

De Drentse gedeputeerde Henk Brink eist dat NS nog een extra testtrein laat rijden, die wél in Assen stopt. 'Alleen als je ook een proef doet met een stop in Assen kun je vergelijken en er inhoudelijk over praten', zegt hij tegen RTV Drenthe.

Brink kreeg maandag een telefoontje van de NS over de proef met de snelle trein die de Drentse hoofdstad overslaat. 'Ik heb toen onmiddellijk in niet mis te verstane bewoordingen gezegd dat ik geen stop in Drenthe onacceptabel vind.'

