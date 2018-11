'Co-financiering Nationaal Programma vergt miljoenen van gemeenten die ze niet hebben'

'Het Nationaal Programma Groningen (NPG) mag dan wel van de gemeenten in onze provincie vragen om mee te investeren in het bevingsgebied, maar die gemeenten hebben daar het geld helemaal niet voor'.

Dat stelt de Statenfractie van de Partij van de Arbeid woensdag in een reactie op de start van het Nationaal Programma Groningen in het aardbevingsgebied.

Binnen het NPG werken de regio en het Rijk samen aan de economische versterking van onze provincie en aan de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen. Hiervoor is 1,15 miljard euro beschikbaar. Gisteren werd de eerste vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld.

Erg ambitieus

Volgens de partij is de eerste fase van het programma wel erg ambitieus. 'In februari 2019 moet de eerste fase klaar zijn', zegt Statenlid Ankie Beenen.

'Maar dit wel reëel? Gemeenten die eraan meewerken gaan de komende tijd herindelen, hebben de gemeenten wel voldoende slagkracht? Cofinanciering vergt vele miljoenen van de gemeenten. Maar redden de gemeenten dit, ook gezien de tekorten in de jeugdzorg?'

'Als we kijken naar de gemeenten die al heringedeeld zijn, die presenteerden dit jaar grote tekorten. Dat is voor ons een punt van zorg', aldus Beenen.

Slecht voorstel

Beenen krijgt bijval van onder meer Groninger Belang. Statenlid Petra Blink geeft aan geen voorstander te zijn van het model met cofinanciering vanuit de gemeenten in het bevingsgebied.

'Dat geld is nodig, maar gemeenten hoeven daar niet aan bij te dragen. Dit is een slecht voorstel, deze gemeenten weten niet waar ze het vandaan moeten halen. Gemeenten in het bevingsgebied komen zo op het randje van faillissement te staan.'

De eerste vijftig miljoen euro voor het Nationaal Programma is bestemd voor verschillende projecten, waaronder het versterken van de vliesgevelwoningen in de wijk Opwierde in Appingedam en het realiseren van sloop-nieuwbouw bij de huurwoningen aan de Fazantenhof in Ten Boer.

Het is een uitzondering

Hierbij gaat het in totaal om 29 miljoen van de beschikbaar gestelde 50 miljoen. Onder meer de SP is hier niet blij mee, omdat het geld is wat volgens de partij is bedoeld voor het perspectief in het bevingsgebied, maar wat wordt gestoken in de versterkingsoperatie.

'Het is een uitzondering', geeft gedeputeerde Fleur Gräper toe. 'Het afgelopen half jaar zijn wij tegen zaken aangelopen en geconcludeerd: dit moet je niet willen. Maar die aansprakelijkheid is niet zo eenvoudig te organiseren.

Gräper erkent dat de provincie hiermee akkoord ging om meer vaart te maken met de versterkingsoperatie in het bevingsgebied, een programma dat normaliter gezien los staat van het Nationaal Programma Groningen.

Anders betaald

'Dit is een tijdelijke situatie, we hebben gekozen als college om vaart te maken. De uiteindelijke versterking moet anders betaald worden.'

SP-voorman Jan Hein Mastenbroek doet de suggestie dat de provincie deze versterking voorfinanciert, zodat dit deel van de versterking uiteindelijk niet wordt betaald uit het Nationaal Programma Groningen.

'Dat is een interessante suggestie', aldus Gräper. 'Maar hier was al overeenkomst over.'

Lees ook:

-

Eerste vijftig miljoen voor Nationaal Programma Groningen is toegekend

-

Groningen krijgt ruim een miljard uit Den Haag voor betere toekomst