Dienstverlening aan rolstoelgebruikers in Winsum is 'schrijnend'

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum heeft een brandbrief aan de gemeente gestuurd over hulpmiddelenleverancier RSR.

Dit bedrijf zou niet adequaat reageren op defecten aan rolstoelen en afspraken met monteurs kunnen vaak niet op korte termijn worden ingepland. Rolstoelgebruikers moeten bovendien lang wachten op levering, aanpassing, reparatie en vervanging van onderdelen.

Geen snelle reactie

De afgelopen vier jaar hebben volgens Platform Gehandicaptenbeleid Winsum meerdere rolstoelgebruikers slechte ervaringen gehad met RSR en daarover is aan de bel getrokken bij de leverancier. Maar nog wordt de dienstverlening als 'schrijnend' ervaren.

Defecten aan een rolstoel hebben er al een paar keer voor gezorgd dat de dood in de ogen gekeken werd Platform Gehandicaptenbeleid Winsum

Gevolgen

'De problemen kunnen verstrekkende gevolgen hebben', zo staat in de brandbrief aan de gemeente. 'Defecten aan een rolstoel hebben er al een paar keer voor gezorgd dat de dood in de ogen gekeken werd, ware het niet dat omstanders bijtijds konden verhoeden dat dit een feit werd.'

Bij een garage rij je ook wel eens weg en dan rammelt er toch nog wat en dan moet je weer terug Marc Verschuren-wethouder Winsum

Problemen

De gemeente heeft de 'rolstoeldienstverlening' uitbesteed aan RSR. Wethouder Marc Verschuren merkt op dat er inderdaad 'af en toe' problemen zijn, maar dat die zich voordoen bij elke hulpmiddelenleverancier. 'Ik denk dat wij problemen hebben zoals die zich bij een normale leverancier ook voordoen. Bij een garage rij je ook wel eens weg en dan rammelt er toch nog wat en dan moet je weer terug', vindt Verschuren.

'Er zijn een paar gevallen waar de oplossingen wat langer geduurd hebben. We hebben daar met RSR regelmatig contact over en afspraken over gemaakt', zegt wethouder Marc Verschuren. Hij heeft het gevoel dat RSR er scherp op zit. Ook laat hij weten dat, als er problemen zijn, mensen zich vooral moeten melden. Dat kan ook bij het WMO-loket van de gemeente volgens hem.

Reactie RSR

Voor RSR komt de brandbrief als 'donderslag bij heldere hemel'.

'Wij voelen ons overvallen hierdoor en wij herkennen ons niet in de problemen die geschetst worden. Natuurlijk: waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Maar dit is een kwetsbare doelgroep en wij zorgen altijd snel voor oplossingen', vertelt directeur Remco Bervoets van RSR.

Ook vertelt Bervoets dat er nog nooit een gesprek is geweest met Platform Gehandicaptenbeleid Winsum. Hij had graag gezien dat er bij RSR en niet bij de gemeente aan de bel getrokken was.

'We gaan nu met het platform in gesprek. Ook gaan we contact leggen met onze opdrachtgever, de gemeente, om het hierover te hebben', vertelt Bervoets.