Blussende brandweerman krijgt stoeptegel naar zijn hoofd

Een brandweerman is zaterdagavond in Hoogkerk bekogeld met een tegel. Volgens de brandweer vloog de tegel vlak langs zijn hoofd, terwijl hij probeerde een brandje in een afvalcontainer te blussen.

De brandweer rukte aan het einde van de avond uit voor het brandje op de kruising van de Zuiderweg en de Verbindingsstraat. De tegel zou volgens de brandweer gegooid zijn door iemand die deel uitmaakte van een groepje jongeren.

'Stapelidioot'

'Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de tegel het hoofd van onze collega had geraakt', aldus commandant Dennis de Vlieg van de brandweer in Stad. 'Je moet wel echt stapelidioot zijn om zoiets te doen.'

Of het nu gaat om verbaal geweld, bedreiging of een aanslag zoals afgelopen zaterdag, dit moet stoppen Roelf Knoop - regionaal commandant brandweer

Regionaal commandant Roelf Knoop noemt het gooien van de tegel 'een aanslag'. 'Iedere vorm van agressie tegen hulpverleners gaat een grens over die we absoluut niet tolereren. Of het nu gaat om verbaal geweld, bedreiging of een aanslag zoals afgelopen zaterdag, dit moet stoppen.'

De groep jongeren met daarin de dader was gevlogen, toen de politie zaterdag ter plekke kwam. De brandweerman heeft aangifte gedaan vanwege zware mishandeling.

Aangifte van zware mishandeling

De brandweerman heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. Ook Veiligheidsregio Groningen heeft aangifte gedaan van dit 'zeer ernstige incident'.