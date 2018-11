Gemeente wil weg vrijmaken voor meer bedrijvigheid in Ter Apelkanaal

Avebe in Ter Apelkanaal (Foto: Google Street View)

De gemeente Westerwolde wil de weg vrijmaken voor meer bedrijvigheid op het bedrijventerrein Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal.

Wethouder Bart Huizing (PvdA) wil afspraken maken met de naburige gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn, zodat het terrein meer geluid kan produceren. Eén van de bedrijven die een vestiging heeft op het terrein is Avebe.

'Beperkte mogelijkheden'

'Er zijn beperkte mogelijkheden voor uitbreiding, doordat we geen geluidsruimte meer hebben', zegt de wethouder. De gemeente heeft afspraken waarin staat hoeveel decibel het bedrijventerrein mag produceren. Mochten er meer bedrijven komen, dan dreigen die overschreden te worden.

'Er zijn nog kavels beschikbaar, maar omdat we geen geluidsruimte meer hebben, kunnen we niet uitbreiden. Het beperkt de invulling van kavels. Om meer geluidsruimte te creëren hebben we medewerking nodig van omliggende gemeenten.'

Geluidsisolerende maatregelen

De gemeente wil geluidsisolerende maatregelen treffen bij huizen die hinder ondervinden van de extra decibellen. 'Daarom staan we voor een bedrag van maximaal 175.000 euro garant voor geluidsisolerende maatregelen bij woningen in de omgeving.'

Meer vragen voor bedrijfsruimte

Volgens Huizing krijgt de gemeente de laatste tijd meer vragen over de mogelijkheden om bedrijfsruimte te kopen. 'Dat zie je ook op andere bedrijventerreinen en -terreintjes in de rest van de gemeente.'

Omwonenden balen van meer geluidsoverlast

Omwonenden van het bedrijventerrein balen ervan dat er mogelijk meer geluidsoverlast komt. 'We hebben het gevoel niet serieus te worden genomen. Het bedrijventerrein gaat voor; men wil vooral dat er een hele hoop geluid gemaakt kan worden', zegt Joop van Velzen die in de buurt van het terrein woont.

'We zijn helemaal niet overal tegen, maar we willen wel weten wat de plannen en consequenties zijn. De informatieverstrekking aan omwonenden is miniem.'