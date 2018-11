Vmbo-scholen in Hogeland gaan samenwerken om sluiting te voorkomen

Het HHC in Wehe-Den Hoorn, CSG Winsum en Terra Winsum verwachten de komende twaalf jaar een daling van het aantal leerlingen met dertig procent. De scholen slaan de handen ineen om het vmbo-aanbod op peil te houden en sluitingen van scholen te voorkomen.

Vanwege de krimp zien de scholen het aantal leerlingen afnemen. Door de samenwerking moet het vakkenaanbod van richtingen als techniek, economie, groen, zorg en welzijn op peil blijven. De scholen gaan lessen uitwisselen, wat betekent dat leerlingen die zich aangemeld hebben voor de ene school, soms vakken zullen volgen op één van de andere scholen.

Vakkenaanbod op peil

'Volgend jaar zetten we hier een eerste stap in. We willen op een slimme manier het vakkenaanbod op peil houden', vertelt bestuurder Agnes Schaafsma van HHC. Of dat betekent dat schoolgebouwen niet meer gebruikt gaan worden, is volgens haar nog niet vast te stellen.

De drie schoolbesturen willen werken naar één onderwijsvoorziening voor het vmbo in Winsum en omstreken. Hoe deze vorm moet krijgen, is nog niet duidelijk. 'Daar gaan we de komende tijd mee bezig', aldus Schaafsma.

School in Wehe dicht?



'Daar is nu geen sprake van', zegt Schaafsma. 'De school blijft voorlopig open en afhankelijk van het leerlingenaanbod uit de regio gaan we hier verstandig op inspelen'. Ze sluit niet uit dat op termijn de school wel dicht moet. 'We zetten één stap tegelijk en bekijken goed hoe de ontwikkelingen zijn in de regio', zegt Schaafsma.

Op de school in Wehe zitten nu nog 125 leerlingen. In het nieuwe schooljaar gaan de eerstejaars van het HHC lessen volgen op het CSG Winsum.

Leerlingen blijven voorlopig de keuze houden tussen openbaar (HHC) of christelijk (CSG Winsum en Terra) onderwijs.