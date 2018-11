Donar verplettert Istanbul en blijft op koers voor volgende ronde Europe Cup

Donar heeft woensdagavond een grote zege behaald in Turkije. Een zwak Istanbul BBSK werd weggespeeld en met 47-85 verslagen. Hierdoor staan de Groningers voorlopig op de eerste plaats in poule C van de Europe Cup.

Niet serieus

Istanbul leek het duel niet al te serieus te nemen en speelde niet in de sterkste formatie. De gasten maakten hier optimaal gebruik van en lieten de thuisploeg kansloos. Istanbul had de eerdere drie duels in de poulefase ook al verloren. Donar won de thuiswedstrijd tegen deze ploeg met 90-81.

Zeven punten

De ploeg van coach Erik Braal heeft zeven punten uit vier duels. De laatste twee wedstrijden van Donar zijn op eigen terrein in Martiniplaza. Na een gelijkopgaand begin (in een bepaald niet volle sporthal) in Istanbul, 15-15 na het eerste kwart, kwamen de gasten op stoom in het tweede kwart.

Dunk

Onder andere door een mooie dunk van Thomas Koenis en een score van Cunningham liep Donar uit naar een voorsprong van zeven punten bij rust: 26-33. Rake schoten van Tobey Wall zorgden ervoor dat Donar aan de goede kant van de score bleef en zelfs veel verder uitliep: 37-56 na dertig minuten basketbal. In het laatste kwart gaf Istanbul het helemaal op.

Topscorer Hammink

Topscorer aan de kant van de Groningers was Shane Hammink met dertien punten, Thomas Koenis was goed voor twaalf punten. Volgende week woensdag staat voor Donar de cruciale thuiswedstrijd tegen het eveneens Turkse Pinar Karsiyaka op het programma.