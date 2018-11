Wim Koks is met zijn 67 jaar één van de oudste raadsleden in Stad. Hij zit sinds vijf jaar voor de SP in de Groninger gemeenteraad. 'Ik wil de kiezer oproepen om het college een linkse hoek te geven. Want het huidige college heeft het wat ons betreft niet goed gedaan. Het wordt hoog tijd voor weer een links college in onze stad.'

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen van de nieuwe gemeente Groningen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kandidaat-raadsleden van de dertien deelnemende partijen.

Koks is geboren en getogen in Zwolle, maar woont sinds 45 jaar in Groningen. 'Ik woon hier met heel veel plezier. Ik vind het echt een mooie stad en ik wil ook vanuit de politiek mijn bijdrage leveren om dat in stand te houden. Al was het maar zodat mijn kleindochters in net zo'n mooie stad kunnen blijven wonen.'

Wim Koks-raadslid in Stad: Ik wil graag een bijdrage leveren om de kansengelijkheid te vergroten

Koks werkte als jongerenwerker in buurtcentrum De Wende in Vinkhuizen, en gaf jarenlang leiding aan de dak- en thuislozenzorg in de stad. 'In beide beroepen heb ik te maken gehad met mensen die minder kansen hebben in deze samenleving.'

'En ik heb gezien dat het hebben van minder kansen niet zo zeer aan henzelf ligt, maar meer aan de omstandigheden waarin ze geboren en opgegroeid zijn. En daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, om die kansengelijkheid te vergroten.'

Daarnaast zet de SP zich al jaren in om de tweedeling in de stad tegen te gaan. 'Wij zien dat er een verschil in economische en sociale omstandigheden bestaat tussen mensen in het noorden van Stad, en mensen die toch wat meer in het zuidelijk deel van de stad wonen. En die groepen groeien qua kansengelijkheid steeds verder uit elkaar. En dat vinden wij een hele slechte zaak.'

'Neem bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties', vervolgt Koks. 'Die hebben jarenlang op te grote voet geleefd. Vervolgens worden ze gekort de overheid. En nu zie je eigenlijk dat ze hun woningbezit de afgelopen tien jaar niet alleen hebben verwaarloosd, maar ook dat het aandeel in de volkshuisvesting aanmerkelijk is gedaald. Gevolg is dat mensen in met name de noordelijke wijken onder slechte omstandigheden wonen en nauwelijks nog aan een fatsoenlijke huurwoning kunnen komen.'

Koffiedik kijken

'Wat ik van de verkiezingen verwacht? Dat is koffiedik kijken. Als alle mensen die normaliter op de SP stemmen daadwerkelijk de gang naar de stembus maken dan denk ik dat we een goede uitslag maken. Maar de verkiezingen vallen midden in november. Er zijn maar weinig mensen die weten dat er verkiezingen zijn, dus het is heel lastig om daar iets zinnigs over te zeggen.'

Over de politieke ambities daarentegen, is de nummer twee op de lijst van de SP een stuk duidelijker. 'Nou kijk, ik ben bijna 68 jaar en de volgende raadsperiode duurt drie en een half jaar. Dus zeg nooit nooit, maar ik denk dat ik tegen die tijd aan een postzegelverzameling ga beginnen.'

