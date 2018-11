'Ons laand ons lu' stopt met blokkade van het NAM-tankenpark

'Het gaat op een gegeven ogenblik om landsbelang en dan kan zelfs de burgemeester ons niet meer helpen'. Dat zei Albert Heidema van de actiegroep 'Ons laand ons lu' nadat ze woensdag de blokkade van het NAM-tankenpark in Farmsum zijn gestopt.

Volgens Heidema werd er druk op hen uitgeoefend om de blokkade op te heffen. 'Het wordt weer kouder en de gaswinning moet natuurlijk doorgaan'.

Veel bereikt

Tegelijkertijd vindt Heidema dat er na tien dagen actievoeren veel is bereikt. 'We hebben voor elkaar gekregen dat de NAM opening van zaken heeft gegeven over de incidenten met aardgascondensaat en het onderzoek van de SODM'.

'Ook heeft de NAM beloofd de schrijnende gevallen snel en ruimhartig op te lossen. Ook houden we contact over de versterking en herstel van onze provincie. En dat zal dagelijks zijn', weet Heidema.

Gesierd

De actievoerder vindt het jammer dat de NAM woensdag niet aanwezig was in Farmsum. 'Ze zijn hartstikke druk met allerlei zaken. Ik snap dat ook wel. Maar het had ze wel gesierd als ze hier waren geweest', aldus Heidema.

Lees ook:

- Actievoerders Tankenpark gaan niet weg na 'goed gesprek'

- Actievoerders blokkeren opnieuw Tankenpark Farmsum (update)