En dan staat de koning bij je bed: 'Alsof het je buurman is'

Voor de zevende keer dit jaar bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan onze provincie. Deze keer liep hij over de rode loper van het Ommelander Ziekenhuis Groningen om met het doorknippen van het lintje het Scheemder ziekenhuis officieel te openen.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Puntjes op de i voor de koning

Als de koning op bezoek komt, moet alles tot in detail kloppen. Beppie nam een kijkje bij de voorbereidingen op de komst van Koning Willem-Alexander naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen. 'Zodat het er mooi uitziet en het een mooi feest wordt', aldus woordvoerder Rogier Blink.



'Alsof het je buurman is'

Om 15 uur stapt de koning het nieuwe ziekenhuis binnen. Daar praat hij onder andere met patiënt Kees Kuiper. 'Je merkt helemaal niet dat hij koning is. Hij is heel gewoon. Alsof het je buurman is.'



Steuntje in de rug voor Boer Jansma

Jonge en biologisch boeren krijgen subsidie om hun bedrijf verduurzamen. 'Het is echt een steuntje in de rug', zegt boer Sander Jansma uit Den Horn. 'Het is voor mij belangrijk om je bedrijf in de toekomst ook goed te kunnen voeren.' Met het geld hoopt hij onder andere een kleine windmolen aan te schaffen en zachte matrassen voor zijn koeien.



Stollenga sterker dan ooit

Schaatsster Esmé Stollenga (23) uit Garmerwolde werd tot twee keer toe aan haar rug geopereerd. Afgelopen weekend reed ze een dik persoonlijk record op de 500 meter, waardoor ze voor het eerst buiten Europa mag schaatsen tijdens de wereldbekerwedstrijden in Japan. 'Het is nog steeds bizar. Ik denk dat het pas binnenkomt als ik in het vliegtuig naar Japan zit.'