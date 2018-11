Deel dit artikel:













Braal: 'Wij namen het duel wél serieus' Donar-coach Erik Braal (Foto: JK Beeld)

Donar-coach Erik Braal had na de grote zege tegen Istanbul (47-85) ook gezien dat zijn Turkse collega niet het sterkste team op de been bracht. 'Dit was vorige week tegen Pinar ook al het geval, dit is het eerlijkste wat hij kon doen.'

Voor ons belangrijk 'Hij richt al zijn pijlen op de Turkse competitie,' volgens Braal. 'Wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Ik ben de coach van de andere partij, voor ons was het een belangrijke wedstrijd om te winnen. Niet meegaan in de modus dat het weleens 'zo'n wedstrijd' zou kunnen worden. Wij namen het heel serieus.' Statistieken van weinig waarde Braal ging de statistieken van dit duel niet lang bestuderen. 'Dat is dan wel het vervelende aan zo'n uitslag. Door deze overwinning houden we alles in eigen hand met de komende twee thuiswedstrijden die voor ons nog op het programma staan,' besluit Braal. Lees ook: - Donar verplettert Istanbul en blijft op koers voor volgende ronde Europe Cup