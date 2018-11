KNVB blundert met fiat voor nieuwe spits van WVV

Hij scoorde vijf maal tegen zijn oude club Nieuw Buinen en won met zijn nieuwe ploeg de derby tegen Noordster. Maar eigenlijk had WVV-spits Jeroen Buurke die wedstrijden helemaal niet mogen spelen.

De KNVB maakte een fout door groenlicht te geven aan het Winschoter WVV om Buurke op te stellen in het eerste elftal. De spits kwam onlangs van Nieuw Buinen en had een jaar niet gespeeld voor de oranjehemden en dan ben je in principe gerechtigd om te spelen.

Buitenpost

Maar de voetbalbond vergat dat Buurke tussendoor ook nog actief is geweest voor VVG uit de Stad. Daar speelde hij in december 2017 een duel tegen Buitenpost en daarin scoorde Buurke ook nog.

Dat betekende dat hij wel binnen een jaar actief was geweest voor een andere club en mocht hij niet worden opgesteld.

Toestemming

Desondanks kreeg WVV zo'n maand geleden toestemming van de KNVB om Buurke op te stellen en deed dat natuurlijk ook en met succes. In en tegen Nieuw Buinen werd met 8-0 gewonnen en streekgenoot Noordster uit Oude Pekela werd geklopt met 1-0

Via het Dagblad van het Noorden kwam daarna naar buiten dat Buurke een duel voor VVG had gespeeld.

Fout toegegeven

De KNVB heeft nu de fout toegegeven en heeft dat ook aan de Winschoter voetbalvereniging laten weten. Daarbij werd meteen gemeld dat Buurke momenteel niet speelgerechtigd is en dat de zaak nu in handen van de tuchtcommissie ligt.

WVV is zich van geen kwaad bewust. 'Wij hebben niks fout gedaan. Het ligt helemaal bij de KNVB', zegt Henk Mulder, bestuurslid technische zaken van de roodzwarten. Hij verwacht ook geen sancties. 'Mocht dat wel het geval zijn dan gaan wij in beroep, want zou het toch van de zotte zijn dat wij door een fout van de KNVB een straf krijgen'.

Zonder Jeroen Buurke

Ondertussen stelt WVV Buurke voorlopig niet meer op. Donderdagavond speelt WVV voor de beker tegen Groen Geel zonder Jeroen Buurke in de spits.