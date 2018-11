'Kan Midden-Groningen de huisartsenpost in Hoogezand binnenboord houden?'

De mogelijke sluiting van de huisartsenpost in Hoogezand blijft de gemeentepolitiek bezighouden. De PvdA in Midden-Groningen hoopt dat het tij nog gekeerd kan worden.

Eerder liet wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) al weten dat 'een dokterspost thuishoort in de gemeente'. Doktersdienst Groningen heeft het voorstel tot sluiting gedaan omdat het moeilijker wordt om de posten te bemannen.

Ambulances

Voor de PvdA in de gemeente een reden tot zorg. Daarbij speelt veiligheid en bereikbaarheid een belangrijke rol.

'De Doktersdienst Groningen geeft aan dat er ambulancezorg ingezet gaat worden als er klachten zijn die een snelle beoordeling behoeven. En dat dan juist op tijden dat er minder ambulancecapaciteit beschikbaar is. Dit houdt in dat mensen die een ambulance nodig zijn mogelijk langer moeten wachten', schrijft de partij.

OZG

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten, in geval van sluiting, naar de spoeddienst in Groningen of Scheemda. Ook dat zint de PvdA niet. 'De fractie van de PvdA is ter ore gekomen dat de spoeddienst van het OZG in Scheemda helemaal niet berekend is op de extra toeloop'.

Of de sluiting daadwerkelijk doorgaat, wordt beslist door de huisartsen. Zij mogen hierover stemmen. De uitslag daarvan wordt donderdag verwacht.

