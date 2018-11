SP wil alsnog stadsbreed onderzoek naar onveilige balkons

De SP kreeg eerder nul op het rekest maar wil opnieuw een stadsbreed onderzoek naar onveilige balkons in Groningen. Aanleiding is het nieuws dat na woningcorporatie Lefier ook Patrimonium balkons moet verstevigen.

Begin juli kwam aan de Westindischekade in de stad een balkon van de muur. Na uitgebreid onderzoek in opdracht van Lefier bleek dat alle 153 balkons in die straat moeten worden aangepakt. Daarnaast zijn nog eens honderden andere balkons van Lefier mogelijk onveilig.

Onvoldoende draagkracht

Inmiddels zijn ook balkons van Patrimonium in de rivierenbuurt in de stad gestut. Daar is gebleken dat bij zes bovenwoningen de galerij moet worden verstevigd. De draagkracht is er onvoldoende.

Voor de SP zijn de recente ontwikkelingen aanleiding om opnieuw aan de bel te trekken bij het college van B en W. 'Terwijl het college stelde dat dit niet verantwoordelijkheid was, zien we nu het patroon dat steeds meer corporaties de balkons van hun woning moeten versterken', schrijft SP-raadslid Jimmy Dijk op Facebook.

Lees ook:

- Woningstichting Patrimonium moet de beurs trekken voor balkons

- Alle balkons Westindischekade moeten worden aangepakt

- SP wil onderzoek naar onveilige balkons: 'Het lijken incidenten, maar we zien een patroon'