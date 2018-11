Jongeren maken punt tijdens pizzasessie met politiek Hogeland

Lijsttrekkers van de politieke die meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland gingen woensdagavond in gesprek met jongeren. Om de avond een minder formeel karakter te geven waren er pizza's besteld.

Aan één grote tafel zitten de jongeren verspreid tussen de politiek in het jongerencentrum Express in Uithuizen. De avond is georganiseerd om jongeren te betrekken bij de politiek en geïnteresseerd te maken voor de verkiezingen.

Gekomen voor gratis pizza

Isri is ook aanwezig: 'Haha ik ben vooral gekomen voor de gratis pizza moet ik zeggen'.

Maar toch vindt ze het ook 'gezellig' om met de mensen in gesprek te gaan. 'Ik vind dat de vergunning voor feesten verandert moet worden. Dat we langer door mogen gaan. Nu is dat vaak maar tot 1 uur en dan ben ik er nog lang niet zat van'.

Langer uitgaan

VVD-lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard heeft naar het verhaal van Isri geluisterd: 'Ik snap wel haar behoefte. Het is een goed geluid wat we zeker kunnen gebruiken. En we kunnen natuurlijk kijken wat we voor haar kunnen doen. Maar langer uitgaan moet natuurlijk niet tot overlast leiden'.

De 16-jarige Dinant is in gesprek met de PvdA lijsttrekker. Hij vindt dat er wat gedaan moet worden aan overlast van andere jongeren. 'De overlast hier in Uithuizen is er nog steeds. Mijn moeder moet steeds nieuwe spiegels voor de auto kopen omdat jongeren die eraf trappen. De gemeente moet dit aanpakken'.

Zeker oppakken

'Heel fijn dat Dinant dit verhaal doet. Daar moeten we zeker beleid op maken. We proberen daar van alles in te doen ook als politiek zijnde maar toch gaat dat maar matig. Dat moeten we zeker oppakken', zegt PvdA lijsttrekker Jan Willem Nanninga. Hij is blij dat er jongeren zijn die anders handelen.

Op 21 november zijn de herindelingsverkiezingen. De aanwezige partijen hopen dat ook veel jongeren die mogen kiezen naar de stembus gaan.