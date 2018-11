Groningen gaat ook in Haren en Ten Boer op zoek naar nieuwe stadsdichter

Begin volgend jaar neemt Lilian Zielstra afscheid als stadsdichter van Groningen. Nieuwe kandidaten voor dat ambt kunnen zich vanaf nu aanmelden. De Groninger stadsdichter wordt voor een periode van twee jaar aangesteld.

Dankzij de gemeentelijke herindeling kunnen zich ook dichters uit Ten Boer en Haren aanmelden.

'We zijn heel benieuwd wat er uit die gemeenten naar boven komt drijven,' vertelt Rolien Scheffer van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen. Die stichting organiseert sinds 2017 de zoektocht naar de nieuwe stadsdichter.

Bart FM Droog was de eerste

Groningen kent sinds 2002 een stadsdichter. De eerste die de titel droeg was Bart FM Droog. Onder de dichters die na hem de titel droegen waren onder meer Ronald Ohlsen, Anneke Claus en Kasper Peters. Lilian Zielstra is de achtste stadsdichter.

Een verrassende blik

'Van oudsher zijn schrijvers en dichters de stem van het volk,' legt Scheffer uit. 'Dichters kunnen bij uitstek verwoorden wat er gaande is in hun omgeving. Het is een manier om mensen net even anders tegen de werkelijkheid aan te laten kijken, met een verrassende blik. Dat is wat dichters kunnen.'

Gedicht over de aardbevingen

'De stadsdichter moet zes stadsgedichten per jaar schrijven,' vervolgt Scheffer. 'Gedichten die gaan over de stad, over iets actueels. Lilian Zielstra schreef bijvoorbeeld een prachtig gedicht over de aardbevingen. De gedichten worden gepubliceerd in De Gezinsbode.'

Eenzame uitvaarten

Ook wordt van de stadsdichter verwacht dat hij of zij aantreedt bij bijzondere evenementen. Bijvoorbeeld de uitvaart van Stadjers zonder nabestaanden.

'De zogenoemde eenzame uitvaarten zijn een begrip geworden. Bart Droog, de eerste stadsdichter, is daar mee begonnen. Bij die uitvaarten kan de stadsdichter zorgen voor een persoonlijk gedicht,' vertelt Rolien Scheffer.

5000 euro

Wie de nieuwe stadsdichter wordt bepaald een jury. Dichters die in aanmerking willen komen voor de functie kunnen zicht tot 10 december aanmelden via kantoor@slaggroningen.nl.

De stadsdichter voor de periode 2019-2021 wordt februari volgend jaar benoemd. Voor de functie van stadsdichter staat een vergoeding van 5000 euro.

