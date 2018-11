Westerwolde houdt toch geld apart voor leefbaarheid Ter Apel

De gemeente Westerwolde houdt toch 300.000 euro apart voor de leefbaarheid in het dorp Ter Apel. Dat geld komt uit de COA-pot voor zaken rondom het asielzoekerscentrum.

Het college van burgemeester en wethouders wilde het totale bedrag van ruim zes ton, dat nu in die pot zit, gebruiken om tekorten van de gemeente op te vangen.

Oppositiepartijen tegen

De oppositiepartijen VVD, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat er geld apart blijft, onder andere voor behoud van het draagvlak voor het asielzoekerscentrum. Coalitiepartij PvdA kon zich vinden in die wens.

Toekomstbestendig winkelcentrum

Met de drie ton uit de COA-pot moet ondermeer een plan worden geformuleerd voor een toekomstbestendig winkelcentrum in Ter Apel. Ook moeten inwoners mee kunnen denken over het versterken van de leefbaarheid in Ter Apel.

Tekorten

Door de keuze van de gemeenteraad wordt de drie ton die in de COA-pot blijft zitten dus niet meer gebruikt om tekorten van de gemeente op te vullen. Het tekort wordt nu opgevuld uit de reserves. Daarin zit een bedrag van acht miljoen euro .