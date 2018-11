Promotiedagen: Hoeveel sterren is mijn netwerk waard?

De Promotiedagen Noord-Nederland zijn weer voorbij. Vele handen werden geschud en visitekaartjes wisselden van eigenaar. Het maakt deel uit van netwerken. Maar wat is je netwerk eigenlijk waard?

NoordZaken ging op onderzoek uit en bezocht een workshop waar deze vraag aan de orde was.

Henriëtte Veenstra en Klaar Zegers zijn van de website ikonderneemhet.nl. Ze begeleiden ondernemers om succesvol te worden en te blijven. Beide dames namen de aanwezigen mee in hoe je de waarde van je netwerk kunt bepalen.

Koester mensen

'Het gaat primair om zichtbaar zijn, waarbij je moet weten wie je bent en wat je doet,' aldus Veenstra. 'Koester de mensen, die dicht om je heen zijn. De mensen die echt van waarde zijn daar moet je vaak mee in gesprek. Daar moet je naar luisteren, die moet je eens een aai geven. Als dat netwerk niet op peil is, dan komen daar nooit goeie en leuke opdrachten uit. Dan zul je kleine rommelwerkjes blijven doen en dat wil je niet.'

Ook intervisie en kennis

Wat is het allerbelangrijkste in een netwerk? Frank Alfrink is directeur van ZZP-Nederland hierover. 'Dat er natuurlijk opdrachtgevers inzitten, maar ook samenwerkingspartners. Dat is ook een manier waar een ZZP'er vaak zijn werk in krijgt om grotere projecten aan te pakken. Het liefst ook intervisie en kennis, dat je ook even aan een ander kunt vragen hoe heb jij dat nou gedaan?'



De waarde van een netwerk is in vier delen te kwalificeren volgens beide dames. De waarde van een netwerk is in vier delen te kwalificeren volgens beide dames. 1.De aanbrengwaarde Oftewel welk deel van je netwerk brengt je je omzet. Vaak is hierop de twintig-tachtig regel van toepassing, een relatief klein deel van je netwerk zorgt voor het feit dat je kunt factureren. 2. De aanbevelingswaarde Hoe kijken mensen naar je? Heb je voldoende relaties die ambassadeur van jou als ondernemer zijn en kunnen ze jou voordragen bij andere ondernemers om voor hem of haar een opdracht te doen. 3. De financiële waarde Kijk hierbij niet alleen naar je omzet, maar besteedt ook aandacht achteraf. Dat laatste wordt volgens Veenstra en Zegers nogal eens vergeten. Vraag je opdrachtgever of ze tevreden zijn over wat je gedaan hebt of breng met de feestdagen een leuke attentie langs. 4. De kenniswaarde In hoeverre ben je in staat om binnen je netwerk op zoek te gaan naar feedback, ervaringen te delen, met klachten om te gaan en in groepen waar je deel van uit maakt onderling informatie uit te wisselen, zogeheten peer-to-peer contact.



Sterren toekennen

Aan de vier genoemde onderdelen kun je vervolgens sterren toekennen, minimaal één en maximaal vijf. Op die manier wordt het tastbaar en krijgt een ondernemer een gevoel bij de waarde van zijn of haar netwerk.

Aandachtspunten

Van daaruit kun je als ondernemer kijken waar de komende periode in te investeren en gericht waardevermeerdering te bereiken. Hiervoor zijn vijf aandachtspunten van belang:

- Weet wie je bent en waar je voor staat.

- Wees consistent in je boodschap, online en offline

- Meet je klanttevredenheid

- Maak deel uit van groepen

- Wees bereid een ander te helpen

Selectie maken

Uiteindelijk gaat het om het effectief netwerken en niet alleen visitekaartjes verzamelen weet ook Alfrink. 'Ik probeer van te voren een selectie te maken, waar je in ieder geval even wil zijn. Anders loop je het risico dat je heel veel hebt verzameld, maar niet hetgene waar je voor kwam.'

Aantal dingen onthouden

Veenstra onderschrijft dat kaartjes verzamelen niet effectief is.'Je weet vaak sowieso thuis al niet meer waar ze voor staan. Je kunt maar een aantal dingen onthouden en als er weer wat nieuws bijkomt dan ben je het alweer kwijt, maar dat geldt ook voor degene die jij ontmoet.'

