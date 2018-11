Westerwolde wil staatssecretaris bij ingelast debat over veiligelanders

De gemeente Westerwolde gaat staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) 'dringend verzoeken' om langs te komen tijdens een ingelaste raadsvergadering.

Reden is de overlast van veiligelanders in en om het azc in Ter Apel. In de eerste acht maanden van dit jaar blijken er in Ter Apel onder andere meer winkeldiefstallen gepleegd te zijn dan vorig jaar. De groei wordt toegeschreven aan het gedrag van veiligelanders, asielzoekers uit veilige landen in Oost-Europa en Noord-Afrika.

Onveiligheid

Volgens coalitiepartij Gemeentebelangen, die het voorstel deed om Harbers uit te nodigen, leiden de problemen 'tot een ernstig gevoel van onveiligheid bij de bewoners en bezoekers van Ter Apel'.

'Zowel politie als personeel van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst, red.) als het COA lijken onmachtig de overlast beheersbaar te maken', zegt raadslid Paul Timmermans.

Voor 10 december

De gemeente wil Harbers voor 10 december in de raadszaal ontvangen. Die datum wordt onder meer genoemd omdat waarnemend burgemeester Leendert Klaassen waarschijnlijk medio december wordt opgevolgd door de nieuwe burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema.

Klaassen heeft in de afgelopen maanden regelmatig contact gehad met Harbers om de problemen rond het asielcentrum in Den Haag op de kaart te zetten, en zit volgens de raad goed in het dossier.

Perspectief

De politieke partijen willen de situatie in Ter Apel bespreken, maar willen ook perspectief zien.

'Er moet een speciale oplossing komen voor de situatie in Ter Apel', zegt PvdA-fractievoorzitter Stienus Melis. 'We moeten niet na afloop van de vergadering tegen elkaar zeggen: nou, we hebben het allemaal weer gehoord, maar er verandert niks', vult burgemeester Klaassen hem aan.

Deze week uitnodigen

Klaassen zegt toe Harbers nog deze week uit te nodigen. Of het hem lukt om de staatssecretaris op relatief korte termijn naar de raadzaal in Sellingen te krijgen, weet Klaassen niet. 'Het is wel echt een korte termijn', geeft hij toe. 'Maar ik ga het met de staatssecretaris bespreken, en kijken wat er kan.'

Eerder deze week stuurde de Westerwoldse VVD-afdeling al een uitnodiging met dezelfde strekking aan haar Haagse partijgenoot.

Lees ook:

- Overlast veiligelanders: week lang meer politie in Ter Apel

- Burgemeester Westerwolde: 'Dit is weer een voorbeeld van de overlast'