Nieuw onderzoek naar haalbaarheid spoorverbinding tussen Groningen en Twente

Er komt een nieuw onderzoek naar de toekomstkansen van een directe spoorverbinding tussen Groningen en Twente. Een voorstel van de ChristenUnie kreeg woensdagavond voldoende steun in Provinciale Staten van Overijssel.

Het onderzoek moet een eerder onderzoek naar de haalbaarheid van de lijn opnieuw toetsen, schrijft RTV Oost.

Een deel van de lijn ligt er al. Alleen het stuk tussen Stadskanaal, Ter Apel en Emmen moet gebouwd worden.

Wat kost het?

Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie in Overijssel wil onder meer weten hoeveel de spoorverbinding gaat kosten. 'Tot nu toe wordt gesproken over 250 miljoen euro, maar misschien klopt dat bedrag inmiddels helemaal niet meer.'

Nedersaksenspoorlijn

Ook wil de Overijsselse politiek dat de provincie samenwerking zoekt met Drenthe en Groningen, waar de lijn doorheen loopt. Westert ziet graag dat betrokken provincies en gemeenten gezamenlijk lobbyen bij het Rijk voor de 'Nedersaksenspoorlijn'.

De Nedersaksenspoorlijn is volgens de politiek belangrijk voor de leefbaarheid en sociaal-economische potentie en ontwikkeling langs de oostgrens. Maar Westert ziet meer voordelen, zoals de mogelijkheden voor goederenvervoer over spoor. Ook is de spoorverbinding belangrijk als uitwijkmogelijkheid bij calamiteiten vanuit het Noorden naar Zwolle.

