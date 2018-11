'Mensen vinden het bijzonder, twee van die kleine ijsbeertjes tussen de schapen'

De twee Pyrenese berghonden die schapenhouder Mike van der Most uit Leek enkele maanden geleden aanschafte om zijn dieren tegen wolven te beschermen, staan tijdelijk op stal. 'Ze zijn al een paar keer ontsnapt.'

'De Nederlandse mensen moeten nog een klein beetje wennen aan dit soort honden bij de schapen', zegt hij.

'Er lopen hier veel mensen op Nienoord. Die vinden het wel bijzonder, twee van die kleine ijsbeertjes tussen de schapen. Ze roepen en voeren ze wat, nu zijn ze een paar keer ontsnapt. Daarom zitten ze eerst even in de stal, totdat we weer goede omheining hebben. Daarna gaan ze weer terug bij de schapen in de wei.'

Broer en zus

Van der Most beheert de schapen die op Landgoed Nienoord rondlopen. Een half jaar geleden schafte hij de twee pups aan. De twee honden zijn nu elf maanden oud; het zijn broer en zus.

'Er komen steeds meer wolven naar Nederland toe en schapen zijn een makkelijke prooi. Deze honden kwam ik toevallig tegen in de buurt van Barcelona, waar ik aan het lesgeven was over schapen drijven met border collies.'

'Ik heb zelf al 25 jaar honden, maar ik ben gewend aan honden die heel goed luisteren. En dit zijn heel zelfstandige honden. Die maken eigen keuzes om schapen te beschermen.'

Vrees voor een roedel wolven

Nu wordt er af en toe een wolf in de regio gesignaleerd, Van der Most vreest voor het moment dat het er meer worden.

'Als er één wolf zou komen neemt die door mijn honden misschien wel de beslissing om door te lopen naar mijn buurman, die ook een heleboel mooie schapen heeft', zegt Van der Most met een knipoog. 'Maar als het roedels worden, moet er ook een goede omheining tegen wolven komen. En misschien ook nog wel meer dan twee honden.'

'Het verandert de schapenhouderij'

'Ik weet dat deze honden het kunnen. Maar het verandert de schapenhouderij helemaal. De kosten gaan veranderen, misschien moet we hier wel een grote kudde maken in plaats van allemaal afzonderlijke koppeltjes. We moeten als schapenhouders wel nadenken hoe we het gaan doen. We hopen ook dat de overheid daar flink in gaat meehelpen.'

