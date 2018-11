Gemeentehuis Loppersum moet worden versterkt

Het gemeentehuis in Loppersum (Foto: Google Street View)

Het gemeentehuis van Loppersum wordt volgend jaar februari versterkt. Uit inspecties blijkt dat dit nodig is om het gebouw te beschermen tegen mogelijke toekomstige aardbevingen.

'Eind 2015 zijn diverse gebouwen in onze gemeente geïnspecteerd in

verband met de aardbevingsproblematiek in onze regio. Zo ook het gemeentehuis', zegt wethouder Pier Prins.

Speciale techniek

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van zogenoemde base isolation; een techniek waarbij het gebouw min of meer wordt losgekoppeld van de grond. Hierdoor ondervinden omwonenden, medewerkers en bezoekers zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind december 2019 afgerond.

