Gemeentehuis Loppersum moet worden versterkt (update)

Het gemeentehuis van Loppersum wordt volgend jaar februari versterkt. Uit inspecties blijkt dat dit nodig is om het gebouw te beschermen tegen mogelijke toekomstige aardbevingen.

'Eind 2015 zijn diverse gebouwen in onze gemeente geïnspecteerd in verband met de aardbevingsproblematiek in onze regio. Zo ook het gemeentehuis', zegt wethouder Pier Prins.

Richtlijnen

Het gemeentehuis van Loppersum werd in 2007 opgeleverd. Een versterking van het gebouw, 12 jaar later, is volgens een gemeentewoordvoerder geen gevolg van slecht onderhoud. 'Het zit 'm in de constructie, die voldoet niet aan de richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen zoals die in 2017 zijn vastgesteld.'



Wachten

Het concrete plan voor de versterking heeft na de inspectie drie jaar op zich laten wachten, omdat de gemeente Loppersum op zoek is gegaan naar alternatieven. Het oorspronkelijke versterkingsplan zou ertoe leiden dat medewerkers tijdelijk naar een ander gebouw moesten en dat de dienstverlening niet in het huidige gemeentehuis kon blijven.

De base isolation techniek, waarbij er een demper in de fundering wordt geplaatst. (Foto: Gemeente Loppersum)

Speciale techniek

Uiteindelijk kwam de gemeente uit bij de base isolation techniek, waarbij een schokdemper in de fundering van het gemeentehuis wordt geplaatst. Het voordeel van deze techniek is dat medewerkers tijdens de werkzaamheden door kunnen blijven werken. Ook kan het gemeentehuis nu gedurende de versterking open blijven voor inwoners en bezoekers.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind december 2019 afgerond.

