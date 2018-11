OM eist opnieuw werkstraf tegen oud-Vindicater wegens mishandeling

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag in hoger beroep opnieuw een werkstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Wouter B., voormalig lid van Vindicat. De eis is gelijk aan de straf die B. eerder kreeg van de rechtbank in Groningen.

Voor de mishandeling van een aspirant-lid werd B. vorig jaar veroordeeld tot 31 dagen cel, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 240 uur opgelegd.

Na de veroordeling door de rechter heeft Vindicat B. geroyeerd.

Op het hoofd gaan staan

De mishandeling vond plaats in augustus 2016 tijdens de jaarlijkse ontgroening van aankomende leden. Het slachtoffer, een aspirant-lid, raakte ernstig gewond doordat de verdachte op zijn hoofd zou zijn gaan staan.

Ik ben in beroep gegaan omdat ik eerlijkheid en vertrouwen heel belangrijk vind Wouter B. - verdachte

De rechtbank beoordeelde dit als het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het Openbaar Ministerie herhaalde deze verdenking donderdag bij het Gerechtshof. 'B. wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, door zijn voet tegen het hoofd van het slachtoffer te zetten en vervolgens druk uit te oefenen.'

'Heel mager'

Advocaat Tjalling van der Goot stelde eerder al dat het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel niet bewezen kan worden. 'Is er wel een schoen op de slaap gezet? Niet volgens getuigen. Het OM heeft maar één troef en dat is de aangifte van het slachtoffer. Dat is wel heel mager.'

B. verklaarde daarover: 'Ik heb mijn voet op zijn linker wang geplaatst, mijn hak stond op de grond. Misschien was het te vernederend, maar de situatie zag er niet gevaarlijk uit. Ik was nuchter en had voor mijn gevoel alles onder controle. Ik kreeg ook geen reactie dat iemand pijn had. Ik heb het gedaan zonder de intentie om hem letsel toe te brengen.'

Gebrainwasht

B zei donderdag tijdens de zitting dat hij de veroordeling daarom onterecht vond: 'Ik ben in beroep gegaan omdat ik eerlijkheid en vertrouwen heel belangrijk vind. En ik ben in deze zaak altijd heel eerlijk geweest. Ik vind dat ik ten onrechte veroordeeld ben. Ik ben veroordeeld voor dingen die niet zijn gebeurd, of niet juist zijn uitgelegd.'

Het wordt tijd voor een cultuurverandering binnen het korps, en ik hoop dat mijn mishandeling de laatste is geweest in Nederland. Slachtoffer mishandeling

Waar heeft u spijt van?, wilde het Hof vervolgens weten. B.: 'Ik heb er spijt van dat ik niet beter heb nagedacht over bepaalde dingen. Als je zo diep in de vereniging zit, heeft dat invloed op je doen en laten. Zijn we niet teveel gebrainwasht? Laten we ons niet teveel laten leiden door dat wat al jaren gebeurt. Dat zijn zeker dingen die ik me naderhand heb afgevraagd.'

Slachtoffer

Het slachtoffer legde donderdag ook een verklaring af.

'De nasleep heeft mij en m'n familie voor het leven getekend. Honderden uren aan ziekenhuisbezoeken, verhoren en rechtszaken. Nu, twee jaar later word ik hier bij het Hof weer geconfronteerd met het moment en de gevolgen er van. En dat alleen omdat Wouter B. zijn straf niet heeft willen accepteren. Het wordt tijd voor een cultuurverandering binnen het korps, en ik hoop dat mijn mishandeling de laatste is geweest in Nederland. Maar het is een feit van algemene bekendheid dat cultuurveranderingen nu eenmaal langzaam gaan.'

