Bijen van slag door 'lente in de herfst'

De bijenvolken zijn van slag door de hoge temperaturen van dit moment, die meer aan de lente dan aan de herfst doen denken. Woensdag bijvoorbeeld kroop het kwik in onze provincie naar 15 graden Celcius en hoger.

Zorgen

Het lijkt erop dat de bijen de kluts kwijtraken door die hoge temperaturen in deze tijd van het jaar. Ze zijn nog heel erg actief, terwijl dat niet meer zou moeten. Imkers maken zich daar zorgen over.

'Nog nooit meegemaakt'

Eén van hen in Arnold Bijsterveld van Imkervereniging 't Hoogeland in Uithuizen. 'Ik ben al 24 jaar imker, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt', zegt hij hoofdschuddend. 'De bijen zeggen: kom we gaan er uit en halen nog wat op'.

Broed

Bijsterveld tilt de deksel van één van zijn bijenkasten op en lift er een bijenraat uit waarop bijen druk in de weer zijn. 'Kijk, daar zit nog broed', wijst hij aan. 'Dat zou er niet meer moeten zijn.'.

Winter

Bijsterveld legt uit dat het verzorgen van het broed veel energie kost: 'Ze doen er veel moeite voor, maar als het straks koud wordt is dat broed zo dood. De energie die ze er in steken kunnen ze veel beter gebruiken in de winter en het voorjaar. Voor de bijen zelf had ik liever dat ze in de kast zaten, want nu is het maar de vraag hoe de volken er in de lente aan toe zijn'.

