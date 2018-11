Deel dit artikel:













Lopend Vuur: Geld maakt niet gelukkig (Foto: Flickr/Images Money (Creative Commons))

Een spreekwoord als Lopend Vuur vandaag. Klopt dat spreekwoord? Uit Belgisch onderzoek blijkt dat wie meer geld verdient, wel degelijk meer tevreden is over zijn of haar leven. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad.

Er is één uitzondering: de superrijke inwoners van België. Heel veel meer geld hebben maakt niet per se gelukkiger. Limiet Er zit dus kennelijk een limiet op de impact van geld op geluk. Volgens de Belgische onderzoekers piekt de tevredenheid over het leven bij 4000 euro netto voor singles en 8400 euro netto voor een gezin met twee kinderen. Verdien je boven dat bedrag dan daalt het gevoel van tevredenheid weer iets. Uit het onderzoek blijkt ook dat armoede ongelukkig maakt. Hoe denk jij hierover? Ons Lopend Vuur: Geld maakt niet gelukkig Praat mee! Praat mee op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instragram-app in de Stories. Horen drank en drugs bij het uitgaan? Woensdag vroegen we of drank en drugs bij het uitgaansleven horen. Ruim driekwart van de stemmers 976.48%) vond van niet. Er werden ruim 4300 stemmen uitgebracht. Aanvullend vroegen we ook wat jullie zelf nuttigen tijdens het stappen. Bijna zestig procent gaf aan wél alcohol, maar geen drugs te gebruiken. Dertig procent is geheelonthouder tijdens het uitgaan.